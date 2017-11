später lesen Arbeitsministerium will Menschen mit Behinderung fördern FOTO: Fredrik von Erichsen FOTO: Fredrik von Erichsen Teilen

Das rheinland-pfälzische Arbeitsministerium will sich verstärkt auf Langzeitarbeitslose, Flüchtlinge und Menschen mit Behinderung konzentrieren. Das sagte Ministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) bei der Vorstellung der Initiativen zur Arbeitsmarktintegration 2018/2019 am Montag in Mainz. Dafür stünden kommendes Jahr rund 27 Millionen Euro zur Verfügung. Das Land trage etwa 10,5 Millionen Euro bei, der Rest komme aus dem Europäischen Sozialfonds. Zusammen mit der Agentur für Arbeit solle so der hohe Beschäftigungsgrad gesichert und Arbeitslosigkeit weiter abgebaut werden. dpa