Arbeitsplatzabbau in Saarschmiede ohne Entlassungen

Für den Abbau von 450 Arbeitsplätzen in der Saarschmiede in Völklingen sollen keine Mitarbeiter entlassen werden. Das teilten sowohl die Saarschmiede GmbH also auch die IG Metall und der Betriebsrat der Saarstahl AG am Montag mit. Die Schmiede-Beschäftigten sollen demnach einen Arbeitsplatz in der Saarstahl AG am Standort Völklingen angeboten bekommen. dpa