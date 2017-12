später lesen Arbeitsunfall bei BASF: Mann schwer verletzt Teilen

Ein Arbeiter ist am Dienstagmorgen bei einem Unfall in dem Ludwigshafener Chemieunternehmen BASF schwer verletzt worden. Bei Arbeiten an einem Behälter habe er durch ein Säuregemisch Verätzungen am Unterarm erlitten, teilte das Unternehmen mit. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Das Säuregemisch wird laut BASF bei der Chipherstellung in der Halbleiterindustrie eingesetzt. Es verursache schwere Verätzungen, bei Kontakt mit der Haut könne Lebensgefahr bestehen. dpa