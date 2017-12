später lesen Attacken bei Abifeier: Tätergruppe flieht FOTO: Jens Büttner FOTO: Jens Büttner Teilen

Twittern

Teilen



Bei einer Abifeier in Rieden in der Eifel ist ein 18-Jähriger zusammengeschlagen worden. Er sei in der Nacht zum Mittwoch leicht verletzt worden, teilte die Polizei in Mayen mit. Mehrere Tatverdächtige im Alter zwischen 19 und 22 Jahren seien ermittelt worden. Zunächst sollen sie bei der Feier einen 21-Jährigen attackiert haben. Der 18-Jährige bekam dies mit und sagte etwas zu den Angreifern. Daraufhin ging die Gruppe auf ihn los. Dabei sollen die Täter ihn auch gegen den Kopf getreten haben, als er auf dem Boden lag. Dann flüchtete die Gruppe in mehreren Autos. dpa