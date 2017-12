später lesen Auch BUND klagt gegen Pläne für zweite Rheinbrücke Teilen

Twittern

Teilen



Nach der Stadt Karlsruhe hat auch der Umweltverband BUND eine Klage gegen die Pläne zum Bau einer zweiten Rheinbrücke angekündigt. Die zweite Brücke sei eine überholte Planung aus dem vergangenen Jahrhundert, kritisierte der Vorsitzende des BUND-Regionalverbands Mittlerer Oberrhein, Armin Gabler, am Freitag. Sie sei ohne Radwege geplant und greife erheblich in die Natur ein. Die Klage solle am 29. Dezember beim Verwaltungsgerichtshof in Mannheim eingereicht werden. dpa