Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken will gegen den saarländischen AfD-Landtagsabgeordneten Lutz Hecker wegen Trunkenheit im Verkehr ermitteln. Daher habe die Behörde beim Landtagspräsidenten beantragt, einen Beschluss zur Aufhebung der parlamentarischen Immunität von Hecker in die Wege zu leiten, teilte der Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag in Saarbrücken mit. Dies Genehmigung liege „bis dato“ noch nicht vor. Zuvor hatten der Saarländische Rundfunk (SR) und die „Saarbrücker Zeitung“ darüber berichtet. dpa