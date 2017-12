später lesen Aufsichtsrat des 1. FC Kaiserslautern ohne Dagmar Eckel FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Twittern

Teilen



Der 1. FC Kaiserslautern hat nach einer über siebenstündigen Mitgliederversammlung einen neuen Aufsichtsrat. Über 1200 stimmberechtigte Anwesende wählten am Sonntag in der Halle des Fritz-Walter-Stadions Patrick Banf, Paul Wüst, Michael Littig, Jürgen Kind und Jochen Grotepaß in das fünfköpfige Gremium beim Fußball-Zweitligisten. Damit verpasste Dagmar Eckel, die Tochter des letzten lebenden „Helden von Bern“ Horst Eckel, den Einzug in das fünfköpfige Gremium. dpa