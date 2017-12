später lesen Auto fährt zwei Fußgänger von hinten an FOTO: Stefan Puchner FOTO: Stefan Puchner Teilen

Ein Autofahrer hat in Landscheid (Landkreis Bernkastel-Wittlich) zwei Fußgänger von hinten angefahren und zum Teil schwer verletzt. Durch den Aufprall seien die Fußgänger zu Boden geschleudert worden, teilte die Polizeiinspektion Wittlich am Mittwoch mit. Eine Person sei bei dem Unfall am Dienstagabend schwer, die andere leicht verletzt worden. Der Fahrer sei aus bislang ungeklärter Ursache nach links gefahren, wo die Fußgänger ordnungsgemäß am Fahrbahnrand liefen. Beide seien in nahegelegene Krankenhäuser gebracht worden. Der Autofahrer habe am Unfallort auf die Polizei gewartet. Er sei nicht alkoholisiert gewesen, sagte ein Sprecher. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. dpa