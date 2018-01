später lesen Auto knickt Leitungsmast um: Lokale Stromausfälle Teilen

Unfall mit dunklen Folgen im Westerwaldkreis: Ein Autofahrer ist am Sonntagabend mit seinem Wagen in den Mast einer Stromleitung gekracht. Der Mast brach und kippte um. In der Folge war in Teilen der Ortschaften westlich von Westerburg nach Polizeiangaben zwischen 30 Minuten und zwei Stunden der Strom weg. Der Grund für den kurzzeitigen Blackout: Damit die Einsatzkräfte den Wagen gefahrlos bergen konnten, musste die Stromzufuhr unterbrochen werden. Der Fahrer und seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. dpa