Ein Auto mit Baby an Bord ist in Koblenz von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen. Alle Insassen seien dabei am Mittwoch unverletzt geblieben, teilte die Polizei mit. Vermutlich war das Fahrzeug zu schnell auf der regennassen Fahrbahn der Bundesstraße 9 unterwegs gewesen. Es geriet ins Schleudern, überschlug sich, prallte gegen einen Erdwall und blieb auf dem Dach liegen. Mehrere Zeugen hielten sofort an und kümmerten sich um die Menschen in dem verunglückten Wagen. dpa