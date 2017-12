später lesen Auto und Feuerwehrfahrzeug prallen zusammen: Vier Verletzte Teilen

Bei einem Verkehrsunfall in Idar-Oberstein (Kreis Birkenfeld) sind ein 64 Jahre alter Autofahrer und drei Einsatzkräfte der Feuerwehr verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der Autofahrer während der Grünphase in eine Kreuzung eingefahren ohne ein herannahendes Feuerwehrfahrzeug mit Blaulicht und Martinshorn zu beachten. Die Fahrzeuge prallten daraufhin zusammen. dpa