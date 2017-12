später lesen Autofahrer erfasst laufenden Jungen und fährt weiter FOTO: Jens Büttner FOTO: Jens Büttner Teilen

Twittern

Teilen



Ein Autofahrer hat in Kaiserslautern einen am Straßenrand laufenden 14-Jährigen am Bein erfasst und ist nach einer kurzen Beschwerde einfach weitergefahren. Der Jugendliche war laut Polizei am Donnerstag zusammen mit einem Freund am Rand einer Straße unterwegs und konnte wegen dichter Büsche nicht weiter zur Seite gehen, als ihnen das Auto entgegen kam. Der Junge wurde am linken Bein erfasst, fiel nach vorne und prallte gegen den Außenspiegel des Autos. Dabei erlitt er eine Rippenprellung. Der Fahrer habe kurz angehalten und sich über den Jungen, der ihm vor das Auto gelaufen sei, beschwert, teilte die Polizei am Freitag mit. Dann setzte er seine Fahrt fort. dpa