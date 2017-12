später lesen Autofahrer verunglückt an Böschung Teilen

Ein Autofahrer ist in Bad Ems bei Koblenz eine Böschung hinabgerutscht. Er erlitt dabei Verletzungen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am frühen Freitagmorgen aus noch ungeklärter Ursache in einer scharfen Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen. Wegen der Bergungsarbeiten wurde die Straße am Morgen in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. dpa