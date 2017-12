später lesen Autofahrer verunglückt im Saarland tödlich Teilen

Beim Zusammenstoß mit einem Lastwagen ist ein Autofahrer am Mittwoch im Saarland ums Leben gekommen. Der 32-Jährige geriet auf der Bundesstraße 269 zwischen Eppelborn und Lebach in einer leichten Linkskurve in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte. Dort kollidierte sein Wagen frontal mit dem Sattelzug. Der Autofahrer erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Der Lkw-Fahrer wurde ambulant im Krankenhaus behandelt, konnte dieses aber kurz darauf wieder verlassen. Die Straße war für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten voll gesperrt. Größere Verkehrsprobleme blieben laut Polizei aus. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, soll nun ein Gutachter klären. Zuvor hatte der „Saarländische Rundfunk“ darüber berichtet. dpa