Polizei Autounfall in der Eifel: Drei Menschen schwer verletzt FOTO: Polizei Cochem

Beim Zusammenstoß von zwei Autos sind am Donnerstagmorgen auf der B 259 bei Büchel drei Menschen schwer verletzt worden. Der 31 Jahre alte Unfallverursacher sei am Donnerstagmorgen in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden, teilte die Polizei in Cochem mit.