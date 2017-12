später lesen Babyboom: Fast jedes dritte Kind per Kaiserschnitt geboren FOTO: Waltraud Grubitzsch FOTO: Waltraud Grubitzsch Teilen

Der Babyboom in Rheinland-Pfalz hält an. 2016 gab es nach vorläufigen Angaben 37 511 Geburten, wie Demografieministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) auf eine Anfrage der CDU-Landtagsfraktion in Mainz mitteilte. 2015 waren es lediglich 34 946 und 2014 nur 33 427. dpa