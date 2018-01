später lesen Bagger kippt auf Brücke um: Fahrer leicht verletzt Teilen

Beim Entladen schwerer Stahlteile auf einer Brücke in Neunkirchen ist ein Bagger umgekippt. Das Baufahrzeug schlug am Montag mit der Fahrerkabine und der Schaufel auf dem Brückengeländer auf, wie die Freiwillige Feuerwehr mitteilte. Der Fahrer kam demnach mit leichten Verletzungen davon, konnte seine Kabine selbstständig verlassen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Bagger wurde mit Hilfe von zwei Kränen geborgen. Wie es zu dem Unglück kam, war zunächst noch unklar. Zuvor hatte die „Saarbrücker Zeitung“ über den Vorfall berichtet. dpa