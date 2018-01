später lesen BASF-Betriebsrat: Mehr Azubis nötig FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Angesichts einer bevorstehenden Ruhestandswelle im BASF-Werk Ludwigshafen hat Betriebsratschef Sinischa Horvat die Einstellung von mehr Auszubildenden gefordert. Horvat wies am Freitag darauf hin, dass in den kommenden Jahren die geburtenstarken Jahrgänge ausscheiden. Laut BASF betrifft das zwischen 2020 und 2030 durchschnittlich rund 1000 Mitarbeiter pro Jahr, kürzlich waren es noch unter 100. Bis 2030 wird rund die Hälfte aller Produktionsmitarbeiter am Standort in den Ruhestand gehen. Darüber hatte zuerst die Tageszeitung „Die Rheinpfalz“ berichtet. dpa