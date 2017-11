später lesen Bau der Fechinger Talbrücke kostet über 120 Millionen Euro FOTO: Oliver Dietze FOTO: Oliver Dietze Teilen

Ein Neubau der Fechinger Talbrücke an der Autobahn 6 bei Saarbrücken wird mindestens 126 Millionen Euro kosten. Das teilte das saarländische Verkehrsministerium am Dienstag auf Anfrage mit. Die Bauzeit werde auf „zehn Jahre plus x“ veranschlagt, sagte ein Sprecher. Vorgesehen sei, bis Ende 2019 die Entwurfsplanung zu erstellen. Anschließend folge das Plangenehmigungsverfahren. dpa