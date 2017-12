später lesen Baum fällt auf Hochspannungsleitung Teilen

Ein Baum ist am zweiten Weihnachtsfeiertag in Otterberg bei Kaiserslautern auf eine Hochspannungsleitung gefallen und hat einen Stromausfall verursacht. Vor Ort entdeckten Polizei und Feuerwehr Sägespuren am Stamm des Baumes. Wie die Ermittler weiter mitteilten, waren gegen zehn Uhr erste Notrufe bei der Polizei eingegangen. Der Anbieter konnte die Stromversorgung für die betroffenen Bereiche in Otterberg und Winnweiler innerhalb einer halben Stunde wieder herstellen. Wie viele Haushalte von dem Ausfall betroffen waren, war nicht bekannt. Die Polizei sucht nach Zeugen. dpa