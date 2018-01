später lesen Baum stürzt auf Fahrbahn FOTO: Carsten Rehder FOTO: Carsten Rehder Teilen

Ein Baum ist am Donnerstagabend im Landkreis Bad Kreuznach auf ein Auto gestürzt. Verletzt wurde niemand. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war die kleinere Eiche bei Sturm und Regen auf die L182 zwischen Kirn und Kallenfels gefallen. Das Auto wurde an der Frontscheibe und der Beifahrerseite schwer beschädigt. dpa