Behörde warnt: Beim Spenden nicht unter Druck setzen lassen

In der Zeit vor Weihnachten werben viele Organisationen um Spenden: Oft per Brief, von denen derzeit reichlich an die Haushalte gehen. Bei den Aufrufen sollte man sich nicht unter Druck setzen lassen, sagte Sven Brauers von der landesweiten Spendenaufsicht bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier. Auch dann nicht, wenn kleine Geschenke wie Kettchen oder Tücher dabei seien - oder mitleiderregende Bilder, beispielsweise von abgemagerten Hunden. Stattdessen sollte man genau prüfen, was für eine Organisation dahinter steht. „Der Spender sollte immer informiert spenden“, sagte Brauers der Deutschen Presse-Agentur. dpa