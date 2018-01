später lesen Berufswahl: Männer eher Technik, Frauen eher Pädagogik Teilen

Technische Berufe sind noch immer eher Männersache und pädagogische sowie pflegerische Berufe Frauensache: Das zeigt sich bei der Berufswahl von Schülern in Rheinland-Pfalz. Nur bei den kaufmännischen Ausbildungen zeigt sich keine klare Geschlechteraufteilung, wie aus am Donnerstag veröffentlichten Daten des Statistischen Landesamts in Bad Ems hervorgeht. dpa