Betrunkene verursacht Unfall: Führerschein weg

Eine betrunkene Autofahrerin hat in Hachenburg (Westerwaldkreis) einen Auffahrunfall verursacht. Die 55-Jährige fuhr am späten Montagnachmittag mit ihrem Auto auf einen vorausfahrenden Wagen auf. Dessen Fahrer wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizei in Montabaur am Abend mitteilte. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 14 000 Euro. Bei der Aufnahme des Unfalls stellten die Polizisten fest, dass die Unfallverursacherin deutlich unter Alkoholeinfluss stand: Ein freiwilliger Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,98 Promille, wie die Polizei sagte. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein noch an der Unfallstelle entzogen. dpa