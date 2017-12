später lesen Betrunkener hält Polizei in Lahnstein in Atem Teilen

Ein zunehmend betrunkener Mann hat die Polizei in Lahnstein (Rhein-Lahn-Kreis) auf Trab gehalten. Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, geriet der 43-Jährige am Vortag zunächst mit seiner Frau in Streit. Sie hatte ihm nahe gelegt, er sei zu betrunken, um Rad zu fahren. Nachdem sich das durch einen freiwilligen Alkoholtest des Ehemanns bestätigt hatte, gingen die Eheleute nach Hause. Doch dort geriet der Mann mit seiner Frau erneut so heftig in Streit, dass sie aus dem Haus floh und die Polizei erneut anrücken musste. dpa