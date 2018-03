Bewährungsstrafe ist ein falsches Signal

Justiz

Zu unserer Berichterstattung über die Bewährungsstrafe gegen zwei Kölner Raser, die den Tod einer jungen Studentin verursacht haben. Inzwischen haben aber die obersten Strafrichter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe das Urteil des Kölner Landgerichts teilweise wieder aufgehoben:

Seitdem ich mit 18 vor 50 Jahren meinen Führerschein gemacht hatte, war mir uneingeschränkt bewusst, dass ich ein potenzielles „Mordwerkzeug“ führen darf. Deshalb habe ich mein Fahrverhalten als Vielfahrerin immer darauf gerichtet, achtsam und möglichst in jeder Situation angemessen zu fahren.

Wenn die Bewährungsstrafe für diese beiden Raser nicht korrigiert wird, wäre dies ein absolut falsches Signal an alle diejenigen, die in der Zukunft solche Rennen planen, weil ja nicht sehr viel an juristischen Folgen zu befürchten ist.

Seit Terroristen mit Fahrzeugen furchtbare Mordanschläge in jüngster Vergangenheit verübt haben, müsste dies wirklich jeder Person bewusst sein, auch den Richtern!