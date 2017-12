später lesen Bewaffneter Räuber überfällt Supermarkt Teilen

Ein bewaffneter Räuber hat einen Supermarkt in Bendorf (Landkreis Mayen-Koblenz) überfallen. Der Mann bedrohte am Samstagabend eine Angestellte mit einer Schusswaffe und verlangte die Tageseinnahmen von ihr, wie die Polizei mitteilte. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute in unbekannter Höhe. Die Polizei suchte mit Spürhunden nach dem Täter - zunächst allerdings ohne Erfolg. dpa