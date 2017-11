später lesen Beziehungsdrama in Ludwigshafen: Frau umgebracht FOTO: Stefan Puchner FOTO: Stefan Puchner Teilen

Twittern

Teilen



Eine 50 Jahre alte Frau ist in Ludwigshafen umgebracht worden. Ihr Lebensgefährte sei am Sonntag festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Abend mit. Der 49-Jährige habe den Notruf der Polizei gewählt und gesagt, dass er seine Partnerin unter Alkoholeinfluss getötet habe. Beamte fanden wenig später die tote Frau in ihrer Wohnung. Die Polizei sprach von einem Beziehungsdrama. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Details wurden mit Verweis auf die Ermittlungen nicht genannt. dpa