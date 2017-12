später lesen Bezirksverband Pfalz fördert Landgestüt und Biosphärenhaus FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Der Bezirksverband Pfalz will sich am defizitären Landgestüt Zweibrücken und am Biosphärenhaus in Fischbach bei Dahn beteiligen und so die Existenz der Einrichtungen sichern. Das beschloss der Bezirkstag Pfalz nach Mitteilung vom Freitag in seiner Dezembersitzung auf dem Hambacher Schloss bei Neustadt an der Weinstraße. dpa