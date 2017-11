später lesen Bildungsministerin sagt dichtes Netz an Grundschulen zu FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Die Zahl der Grundschulen in Rheinland-Pfalz soll nach Angaben der rot-gelb-grünen Landesregierung trotz der Prüfung von Schließungen nicht stark sinken. „Sie können sicher sein, dass es in Rheinland-Pfalz weiter ein dichtes Netz von Grundschulen geben wird“, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Mittwoch im Landtag in Mainz an die Adresse der Abgeordneten. Die Entscheidungen über eine mögliche Schließung kleiner Häuser würden mit Augenmaß getroffen. „Die Schullandschaft muss sich an die Gegebenheiten vor Ort anpassen.“ Das Ziel sei aber nicht, möglichst viele Schulen zu schließen. dpa