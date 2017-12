später lesen Bischof Ackermann: Gläubige sind „Ferment“ der Gesellschaft FOTO: Harald Tittel FOTO: Harald Tittel Teilen

Twittern

Teilen



Der Trierer Bischof Stephan Ackermann wünscht sich, dass Gläubige die Gesellschaft positiv beeinflussen können. Die Welt werde „bunter und vielfältiger, aber auch unübersichtlicher und ein Stück unberechenbarer“, sagte der Bischof laut vorab verbreiteter Pressemitteilung in seiner Silvesteransprache. Es falle schwerer als früher, einen Konsens zu finden. Menschen, die ihr Kirche-Sein bewusst lebten, könnten ein „wohltuendes Ferment“, eine Art Sauerteig für die Gesellschaft sein. Ackermann nannte als Beispiele die „Prayer Night“ in Koblenz und die Aktion „Wir gegen Rassismus“ in Neuwied. dpa