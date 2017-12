später lesen Bisher fünf Afghanen aus Rheinland-Pfalz abgeschoben Teilen

Trotz anhaltender Gewalt in Afghanistan ist am Nikolaustag ein weiterer Abschiebeflug mit etwa 20 abgelehnten Asylbewerbern nach Kabul geplant. Unter diesen soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur vom Dienstag auch ein Straftäter aus Rheinland-Pfalz sein. Der Flug soll am Mittwoch in Frankfurt am Main starten. Menschenrechtsaktivisten haben zu einer Protestaktion auf dem Flughafen aufgerufen. Amnesty International forderte den Stopp des geplanten Abschiebungsflugs und aller weiteren Abschiebungen nach Afghanistan. dpa