später lesen Bistum Trier plant jetzt wieder 35 Großpfarreien FOTO: Harald Tittel FOTO: Harald Tittel Teilen

Twittern

Teilen



Nach teils heftigen Protesten hat das Bistum Trier seinen Entwurf für einen Neuzuschnitt der Pfarreien nochmals überarbeitet: Dieser sieht nun 35 Großpfarreien vor - zwei mehr als in der letzten Version vom Oktober und genauso viel wie im ersten Entwurf vom März, wie das Bistum Trier am Mittwoch mitteilte. 25 dieser Pfarreien sollen demnach in Rheinland-Pfalz liegen, zehn im Saarland. Die derzeit noch 887 Mini-Pfarreien des Bistums sollen in der neuen Struktur aufgehen. dpa