Brand in Asylunterkunft: Verdächtiger unzufrieden

Ein 18 Jahre alter Flüchtling soll Feuer in einer Asylunterkunft im saarländischen Losheim am See (Kreis Merzig-Wadern) gelegt haben. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, ist der Syrer selbst Bewohner der Einrichtung. Am Freitag hatte er sich demnach selbst bei der Polizei gemeldet und die Tat eingeräumt. dpa

Der Mann, der Feuer in einer Asylunterkunft in Losheim am See (Kreis Merzig-Wadern) gelegt haben soll, hat die Tat nach ersten Erkenntnissen aus Unzufriedenheit mit seiner Wohnsituation begangen. Zudem habe der 18 Jahre alte Flüchtling und Bewohner der Einrichtung erklärt, Probleme in der Beziehung zu seiner Mutter zu haben, sagte ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen auf Anfrage zum Motiv des Syrers.

Bei dem Brand am Donnerstag waren drei Menschen verletzt worden. Zwei von ihnen wurden bereits aus dem Krankenhaus entlassen, der dritte befand sich am Sonntag noch zur Beobachtung in stationärer Behandlung. Der mutmaßliche Täter hatte offensichtlich das Inventar seines Zimmers angezündet. Am Freitag hatte er sich selbst bei der Polizei gestellt und die Tat eingeräumt. Der junge Mann wurde in der Justizvollzugsanstalt Ottweiler untergebracht.