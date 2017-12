später lesen Brand in einem Seniorenheim im Hunsrück: Keine Verletzten FOTO: Daniel Bockwoldt FOTO: Daniel Bockwoldt Teilen

Ein Brand in einer Küche eines Seniorenheims im Hunsrück hat zur Evakuierung des Gebäudes geführt. Wegen des starken Rauchs, der durch das ganze Wohnheim zog, holten die Rettungskräfte am Montag alle Bewohner aus ihren Betten. Keiner der zwölf Bewohner des Heims in Mastershausen im Rhein-Hunsrück-Kreis sei verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell. Nach der Lüftung der Räume konnten die Senioren in ihre Wohnungen zurückkehren. dpa