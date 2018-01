später lesen Brand in Ensdorf mit einem Toten: Ursache unklar FOTO: Daniel Bockwoldt FOTO: Daniel Bockwoldt Teilen

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Ensdorf (Kreis Saarlouis) ist ein Mensch ums Leben gekommen. Die Person sei am Donnerstagabend tot aufgefunden worden, teilte die Polizei mit. Nähere Angaben lagen zunächst nicht vor. Die Polizei sprach von mehreren Verletzten. Die Lage sei noch unklar, berichtete der Sprecher. Wie der Saarländische Rundfunk meldete, wurden drei Menschen aus dem Haus gerettet. Wie es zu dem Feuer kam, stand am Abend nicht fest. Die Feuerwehr war vor Ort und löschte den Brand. dpa