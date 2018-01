später lesen Brand in Saarbrücker Altenheim: Ein Schwerverletzter FOTO: Daniel Bockwoldt FOTO: Daniel Bockwoldt Teilen

Bei einem Brand in der Herrentoilette eines Saarbrücker Altenheims ist ein Bewohner schwer verletzt worden. Pflegekräfte konnten das Feuer am Montagabend selbst löschen, teilte die Feuerwehr mit. Einer von ihnen rettete den Mann aus der Toilette: „Er hat ihn geschnappt und abgeduscht“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Der Heimbewohner wurde mit Verbrennungen in ein Krankenhaus gebracht. Sieben Pflegekräfte wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftungen in Krankenhäusern behandelt, zwei weitere konnten vor Ort versorgt werden. dpa