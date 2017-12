später lesen Brand mit vier Toten: 37-Jährige in Untersuchungshaft FOTO: Andreas Gebert FOTO: Andreas Gebert Teilen

Twittern

Teilen



Wegen eines Brandes mit vier Toten in Saarbrücken hat die Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft gegen eine 37 Jahre alte Frau beantragt. Es bestehe der dringende Verdacht der Brandstiftung mit Todesfolge, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit. Bei dem Feuer waren am Sonntag vier Menschen ums Leben gekommen. Ein 42 Jahre alter Mann sprang aus einem Fenster und verletzte sich lebensgefährlich. dpa