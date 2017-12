später lesen Brandopferhilfe: Viele Hausbewohner haben alles verloren Teilen

Nach dem verheerenden Großbrand in einem Saarbrücker Wohnhaus haben viele der rund 55 Bewohner alles verloren. „Wir gehen davon aus, dass mindestens die Hälfte vor dem Nichts steht“, sagte der Vorsitzende des Vereins Brandopferhilfe Saarland, Holger Staab, am Dienstag in Saarbrücken. Noch sei unklar, wann und ob die Menschen in das Haus zurückkehren könnten. Bei dem Brand waren am Sonntag vier Menschen getötet und 25 verletzt worden. dpa