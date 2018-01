später lesen Brandstiftung in Flüchtlingsunterkunft Teilen

Twittern

Teilen



Ein 18 Jahre alter Flüchtling soll Feuer in einer Asylunterkunft im saarländischen Losheim am See (Kreis Merzig-Wadern) gelegt haben. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, ist der Syrer selbst Bewohner der Einrichtung. Am Freitag hatte er sich demnach selbst bei der Polizei gemeldet und die Tat eingeräumt. dpa