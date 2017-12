Brandursache für Feuer in Mainzer Hochhaus bleibt unklar

Wegen eines Feuers musste ein 19-stöckiges Hochhaus in Mainz vollständig geräumt werden. Verletzt worden sei zum Glück niemand, sagte ein Sprecher der Stadt am Mittwoch. Es habe weithin sichtbar auf einem Balkon im 11. Stock gebrannt. Das Feuer habe sich von dort nicht weiter ausbreiten können. Weite Teile des 11. und 12. Stocks seien aber verraucht gewesen. dpa

Der Grund für ein Feuer in einem 19-stöckigen Hochhaus in Mainz lässt sich vorerst nicht feststellen. Zwar seien verschiedene Szenarien durchgespielt worden, doch keines davon sei absolut schlüssig gewesen, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Der Brand war am Mittwoch auf einem Wohnungsbalkon im elften Stock ausgebrochen. Dort habe es auf dem Balkon weder Elektrogeräte noch Rückstände anderer möglicher Ursachen gegeben, wie zum Beispiel Feuerwerkskörper, erklärte die Sprecherin. Verletzt wurde niemand.

Das Gebäude wurde komplett geräumt - rund 100 Personen mussten ihre Wohnungen verlassen. Die meisten Bewohner kehrten jedoch noch am gleichen Abend zurück. Nur die Bewohner des 11. Obergeschosses konnten erst am nächsten Tag wieder nach Hause. Die Wohnung des Paares, auf deren Balkon der Brand ausgebrochen war, sei allerdings völlig verrußt, sagte die Sprecherin. „Gemütlich ist was anderes.“ Die Feuerwehr hatte bei der Bekämpfung des Brandes Schwierigkeiten, weil die nahe gelegenen Hydranten zugeparkt waren.