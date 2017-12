später lesen Briefkästen aufgebrochen: Weihnachtspost gestohlen? Teilen

Im Westerwald haben bislang unbekannte Täter Briefkästen der Post aufgebrochen und vermutlich Weihnachtssendungen gestohlen. Am Mittwoch seien an einem Müllplatz entsprechende geöffnete Briefe gefunden worden, teilte die Polizei in Montabaur mit. Ob es sich hierbei um die gestohlene Post handelt, muss noch ermittelt werden. Die Briefkästen waren bereits vergangene Woche in Bellingen und Berod aufgebrochen worden. Die Polizei sucht nach Zeugen. dpa