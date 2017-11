später lesen Brot für die Welt: Spendenaktion „Wasser für alle“ Teilen

Das evangelische Hilfswerk Brot für die Welt startet seine traditionelle Spendenaktion am ersten Advent in diesem Jahr erstmals in Saarbrücken. Den Auftakt der 59. Aktion unter dem Motto „Wasser für alle“ bildet am 3. Dezember (10.00 Uhr) ein zentraler Festgottesdienst in der Ludwigskirche. Dabei wird auch der frühere Bundespräsident Joachim Gauck sprechen. Die Predigt hält der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Manfred Rekowski. dpa