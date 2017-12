später lesen Buchhalter muss knapp vier Jahre wegen Betrugs in Haft Teilen

Ein früherer Buchhalter einer Verlagsgesellschaft in Saarbrücken, der in fünf Jahren knapp 1,5 Millionen Euro auf seine privaten Konten gebucht haben soll, muss ins Gefängnis. Das Landgericht Saarbrücken sprach den 47-Jährigen, der geständig war, am Mittwoch wegen Betrugs in 90 Fällen schuldig und verurteilte ihn zu drei Jahren und zehn Monaten Haft. Das Urteil ist laut einer Gerichtssprecherin rechtskräftig. dpa