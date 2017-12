später lesen Bund und Länder: Etwa 20 Männer nach Afghanistan abschieben Teilen

Trotz der drastisch verschlechterten Sicherheitslage in Afghanistan wollen Bund und Länder an diesem Mittwoch um die 20 abgelehnte Asylbewerber nach Kabul abschieben. Der Flug soll in Frankfurt am Main starten. dpa