später lesen Bundesgerichtshof konkretisiert Pflichten für Bademeister Teilen

Twittern

Teilen



Bademeister müssen das Geschehen im Wasser von Schwimmbädern oder Badeseen fortlaufend beobachten und regelmäßig auf Gefahren hin kontrollieren. Das entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe in einem am Dienstag veröffentlichten Beschluss. Der Entscheidung liegt ein tragischer Fall aus dem Jahr 2010 in Höhr-Grenzhausen im Westerwald zugrunde: Damals hatte sich eine Zwölfjährige in einem Naturbad im Seil einer Boje verfangen, lag minutenlang unter Wasser und erlitt irreparable Hirnschäden. dpa