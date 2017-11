später lesen Bundestagsabgeordneter Held: Immunität erneut aufgehoben FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen des Verdachts auf Untreue ist die Immunität des rheinland-pfälzischen SPD-Bundestagsabgeordneten Marcus Held erneut aufgehoben worden. Der Bundestag in Berlin votierte am Mittwoch einstimmig für eine entsprechende Empfehlung des zuständigen Ausschusses. Dieses Vorgehen sei nach der neuen Konstituierung des Bundestages nötig geworden, damit die Staatsanwaltschaft weiter ermitteln könne, sagte Held der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Die Ermittlungen drehen sich um die Erschließung von Baugebieten im rheinhessischen Oppenheim, die Held als ehrenamtlicher Bürgermeister der Stadt getätigt hatte. dpa