Bundesweiter Startschuss für Sternsinger in Trier

Sie gehen in historischen Gewändern von Haus zu Haus und sammeln für Kinder in Not: Rund 300 000 Sternsinger sind jedes Jahr um den Feiertag Heilige Drei Könige (6. Januar) in Deutschland unterwegs. Die bundesweite Eröffnung der Aktion Dreikönigssingen wird am 29. Dezember erstmals in Trier gefeiert - mit mehr als 2600 Sternsingern aus vielen Diözesen. „Wir freuen uns über die große Resonanz“, sagte der Trierer Bischof Stephan Ackermann am Donnerstag. Hinzu kommen fast 900 Begleiter, die sich angemeldet haben. dpa