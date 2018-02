später lesen Rheinland-Pfalz CDU kritisiert Flüchtlingspolitik im Land Teilen

(flor/dpa) Die CDU-Fraktion im Mainzer Landtag kritisiert die Flüchtlingspolitik der rot-gelb-grünen Landesregierung. Grund dafür ist der Kurs bei der Wohnsitzauflage, aber auch beim Familiennachzug. Das Integrationsministerium hat am Mittwoch angekündigt, in der Stadt Pirmasens den Zuzug von anerkannten Flüchtlingen ohne Arbeits- oder Ausbildungsplatz zu stoppen. Dazu werde ein Erlass an alle Ausländerbehörden im Land vorbereitet, teilte Ministerin Anne Spiegel (Grüne) mit. Aufgrund der niedrigen Mieten in der strukturschwachen Westpfalz sind deutlich mehr Flüchtlinge nach Pirmasens gezogen als in andere Städte. Eine von den kommunalen Spitzenverbänden geforderte allgemeine Wohnsitzauflage lehnt die Ministerin mit Blick auf die rückläufigen Flüchtlingszahlen und den bürokratischen Aufwand ab. Die CDU kritisiert das und fordert eine flächendeckende Auflage.