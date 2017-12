später lesen CDU kritisiert unbesetzte Stellen in Gefängnissen FOTO: Fabian Sommer FOTO: Fabian Sommer Teilen

Twittern

Teilen



Die oppositionelle CDU greift angesichts von 20 dauerhaft unbesetzten Stellen in Gefängnissen die Regierung scharf an. „Ich halte die Personalsituation für fahrlässig“, erklärte die rheinland-pfälzische CDU-Chefin Julia Klöckner am Donnerstag. Der innenpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Matthias Lammert, fügte hinzu: „Die Unterbesetzung ist nicht akzeptabel.“ dpa